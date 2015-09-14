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    Панов: «Команда у Аленичева только формируется»

    Бывший форвард сборной России Александр Панов признался, что ему нравится обновленный "Спартак", который не смотря на все свои проблемы продолжает набирать очки.

    "Команда у Аленичева только формируется. Хорошо, что "Спартак" выигрывает, набирает очки. "Спартаку" не хватает при игре в атаке. По матчу с "Ростовом" хочется отметить Реброва, который, несмотря на повреждение в начале матча, сыграл просто здорово, а в концовке вообще спас команду.

    Я очень рад за Аленичева, мне очень нравится его "Спартак". Думаю, это оценили и болельщики. Он не может сразу перестроить всю игру, но уже к этому идет", — рассказал Панов в эфире телеканала "Россия 2".

    После восьми туров российской Премьер-лиги "Спартак" набрал 16 очков, расположившись на четвертом месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2015 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 14 сентября 2015, 13:32

      Давай, Дима! Нам нужны хорошие российские тренеры, добившиеся хороших результатов в сильными клубами. Он как игрок был очень умным на поле, думаю, это умное видение футбола ему очень поможет в тренерской работе. Так глядишь к ЧМ-2018 и к работе в сборной созреет.

      0
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      Рейтинг: +7

      mad_enis 14 сентября 2015, 10:46

      Против Кубани надо сразу в стартовом составе 8 защитников выпускать.

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > mad_enis 14 сентября 2015, 14:05

      свой детский мозг выпусти проветриться

      0
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