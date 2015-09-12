РФПЛ. «Рубин» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне

Роль РСБ в Рубине последнее время стала деструктивной. Например Оздоев с самого начала сезона как мог ломал игру команды в атаке, а для РСБ он был так же незаменим, как Халк для АВБ, и все должны были играть через Оздоева. Лемос оказался не готов к уровню РПЛ, но РСБ ставил и его на все игры. Так что кроме встряски от смены тренера, Рубину помогла оптимизация стартового состава.
Московский «Локомотив» упустил шанс сократить отставание в турнирной таблице чемпионата России от лидирующего ЦСКА.
В матче 8-го тура премьер-лиги железнодорожники на выезде неожиданно уступили казанскому «Рубину».
Автором одного из голов в ворота гостей стал воспитанник москвичей Динияр Билялетдинов.
Отметим, что это поражение стало для «Локомотива» первым в нынешнем сезоне премьер-лиги.
Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур
Рубин (Казань) — Локомотив (Москва) — 3:1 (2:0) текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 — Эдуардо, 9. 2:0 — Канунников, 26. 2:1 — Самедов, 58. 3:1 — Билялетдинов, 69.
«Рубин»: Рыжиков, Кверквелия, Кузьмин, Набиуллин, Камболов, Карадениз, Георгиев, Билялетдинов (Дядюн, 90), Эдуардо (Кисляк, 61), Канунников, Портнягин.
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Пейчинович, Денисов (Логашов, 71), Шишкин, Миранчук (Шкулетич, 70), Ндинга (Майкон, 46), Самедов, Тарасов, Коломейцев, Ниассе.
Предупреждения: Ниассе, 12. Денисов, 36. Майкон, 64. Логашов, 73. Пейчинович, 79. Билялетдинов, 79. Набиуллин, 88. Кузьмин, 89.