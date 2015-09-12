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    РФПЛ. «Рубин» нанес «Локомотиву» первое поражение в сезоне

    Московский «Локомотив» упустил шанс сократить отставание в турнирной таблице чемпионата России от лидирующего ЦСКА.

    В матче 8-го тура премьер-лиги железнодорожники на выезде неожиданно уступили казанскому «Рубину».

    Автором одного из голов в ворота гостей стал воспитанник москвичей Динияр Билялетдинов.

    Отметим, что это поражение стало для «Локомотива» первым в нынешнем сезоне премьер-лиги.

    Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

    Рубин (Казань) — Локомотив (Москва) — 3:1 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Эдуардо, 9. 2:0 — Канунников, 26. 2:1 — Самедов, 58. 3:1 — Билялетдинов, 69.

    «Рубин»: Рыжиков, Кверквелия, Кузьмин, Набиуллин, Камболов, Карадениз, Георгиев, Билялетдинов (Дядюн, 90), Эдуардо (Кисляк, 61), Канунников, Портнягин.

    «Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Пейчинович, Денисов (Логашов, 71), Шишкин, Миранчук (Шкулетич, 70), Ндинга (Майкон, 46), Самедов, Тарасов, Коломейцев, Ниассе.

    Предупреждения: Ниассе, 12. Денисов, 36. Майкон, 64. Логашов, 73. Пейчинович, 79. Билялетдинов, 79. Набиуллин, 88. Кузьмин, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 20:53
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12310

      Вомбат 12 сентября 2015, 22:39

      Роль РСБ в Рубине последнее время стала деструктивной. Например Оздоев с самого начала сезона как мог ломал игру команды в атаке, а для РСБ он был так же незаменим, как Халк для АВБ, и все должны были играть через Оздоева. Лемос оказался не готов к уровню РПЛ, но РСБ ставил и его на все игры. Так что кроме встряски от смены тренера, Рубину помогла оптимизация стартового состава.

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      Рейтинг: +10

      Kafan7 12 сентября 2015, 21:54

      Не знаю, но кто сказал, что Локомотив показывает блистательную игру? Почти все победы над аутсайдерами. А когда попадаются крепкие орешки, типо Терека или Динамо, которые сейчас играют от обороны и их надо вскрывать непредсказуемыми действиями, то Локо сыпется. Единственный классный матч выдали с Краснодаром, а так попался им более компактный Рубин и что в итоге? 3 мяча? Ну конечно отмечу отвратительное действие Денисова на поле и не разбериху центра обороны. А Рубин молодцы, убрали уругвайцев из оброны и как заиграли.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Kafan7 12 сентября 2015, 21:58

      Да игру показал Рубин хорошую и наказал но пусть Локо и не показывает результат но команда до этого не допускала детских ошибок и Рубину повезло что Локо сыграл ужасно. И Рубин давно не крепкий и давно не орех

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      Рейтинг: +10

      Kafan7 > LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 22:06

      Честно, в прошлом сезоне, как раз Рубин и показывал вот такую грамотную игру, как против Локо. Просто, как говорил Биляш, с Лигой Европы они слишком сбили график подготовки, ибо не рассчитывали там играть. Набиулин, Комболов, Оздоев, Каннуников и Портнягин - этим ребятам надо сказать спасибо Биляшу. И очень нравиться, как играет Динияр за Рубин, как в лучшие времена в Локо, прагматично и думащи. Что же по Локо? Я до сих пор не могу понять зачем на поле Тарасов, который полный 0 в опорной зоне. Зачем оставлять Майкона и Фернандеша в запасе, которые явное сильнее условного Тарасова, Коломейцева. Я молчу про распиаринового Миранчука...И всё-таки когда будет стоять Коченов? Если Гильерме так хотел, то надо было отпускать, сегодня бразил лажанул точно в 2 моментах..

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Kafan7 12 сентября 2015, 22:16

      По составу ты прав вопросов нет но сегодня Тарасов сыграл лучше остальных в запасе есть опорники и получше. Миранчук был не плох когда играл бусуфа без него он бледный, с составом сегодня не угадал тренер но на пользу игра должна пойти. Тренер все таки молодой ошибки ещё будут, счас локо схож со Спартаком оба тренера легенды клуба и брать очки должны даже не всегда игрой а волей эмоциями , сегодня не было ни чего и закономерное положение. А по Рубину я имел ввиду сезон этот тот сезон был более или менее да стабильнее чем локо конечно но мне игра рубина ни когда не нравилась после ухода Бердыева.

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      Рейтинг: +10

      Kafan7 > LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 22:22

      Да мне никогда не нравилась игра Рубина при Курбане, зажатый футбол не мой стиль. Возможно в условном Ростове он и смотрится прагматично, но в Рубине футбол Биляша мне нравился больше. Потому Биляшь даёт шансы молодеже, при этом не забывая о ветеранах. Нов который раз убеждаюсь, что Локо надо перестраивать игру, ососбенно флангов обороны. И думать про опорную зону. Фернандешь там быть обязан и это не оспоримо. И конечно ещё раз про вратаря с русским паспортом. дайте шанс Коченкову. Ещё вопросы по Шкулетичу, чего он тоже сидел..

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Kafan7 12 сентября 2015, 22:31

      Шкуле))) а что в Спартак не нужен МЕГА форвард бесплатно отдадим,) ! Фернандеш ленив и слишком не стабилен опорник должен быть всегда на уровне, фланг плох один это самедова старичок перестал играть так как надо а только портит все, фланг касаева хорош почти всегда а перестроиться локо не сможет нет игрока уровня Лоськова и хорошего форварда. Беляш сыграл прошлый сезон на основе Бердыева игра казалось лучше за счёт свежей крови и идеи а когда это все перестало работать он не смог исправить ситуацию а Бердыев показывая не атакующий футбол был гибким и шрамы на нем затягивались как на собаке. У каждого конечно свое мнение Беляш и для Локо не чужой но Бердыев на протяжении долго времени показал результат и это не так легко в нашем чемпионате

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      Kafan7 > LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 22:35

      Ну не знаю, с такой тактикой как у Локо, Шкулетич имеено то бревно от которго должно отскакивать, условный Дзюбиньо. А по Биляшу, я же говорил всё ему напортила Лига Европы, ну нет той полноты состава у него, чтобы играть на 3 фронта. И конечно эти чёртовы уругвайцы просто загнали Биляша в отставку.

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      LOKOShamilLOKO > Kafan7 12 сентября 2015, 22:40

      Ну команду готовил он и знал с кем на скамейке идёт биться, не повезло? Возможно но мое мнение Рубину нужен тренер со стороны. Позапрошлый сезон когда мы взяли бронзу играл Ндой вот это столб и форвард а Шкулетич ну конечно он забил несколько важных мячей но он слаб и ему нужен хороший диспетчер а в локо ими и не пахнет

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      Рейтинг: +10

      Kafan7 > LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 22:44

      Ну вообще-то Рубин не должен был играть в ЛЕ, исключили же Динамо. А таких денег для усиления у Рубина не было, усилились уругвайцами и Динияром. Ну Ндо и в Халле показал всем. Я уже привык, что форвардов высокого класса у нас по пальцам пересчитать. Таков удел нашего чемпионат, везде надо искать конфетку.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Kafan7 12 сентября 2015, 22:50

      Счас и селекция у рубина стала более не понятна, нет покупок игроков дешёвых но классных раньше Рубин как ни кто другой это делал а счас и деньги тратят ну а покупок толковых нет.

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      Рейтинг: +10

      Kafan7 > LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 22:52

      С кризисом, у нас теперь остался ЛатиноАмериканский рынок и внутренний.

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Kafan7 12 сентября 2015, 23:00

      Из за кризиса и лимита наша молодёж конечно не все, но в основном просто зажрались и играют на одном уровне без развития. Лучшем будет тот кто подстроится под все или просто не потеряв что есть есть имею ввиду ЦСКА

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > 12 сентября 2015, 23:56

      Везёт или нет результат по игре закономерен как с краснодаром так и сегодня, а лига Европы или нет это отказа для команд только наши команды могут жаловаться НА это, не надо выступать тогда. В Англии 3 матча в неделю проводят и норма с одним составом

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 12 сентября 2015, 21:35

      Локо обделался, к сожалению. Мои поздравления Чалому.

      0
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 12 сентября 2015, 21:17

      Спасибо "Рубин" за подарок мне на день рождения , молодцы.

      0
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      Рейтинг: +10

      AirChud 12 сентября 2015, 21:11

      Хорошая игра. Жалко только, что Портнягин не забил, а попал в штангу. Очень порадовал стадион и поддержка. С Заслуженной победой, Рубин!

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 21:11

      Рубин искренне поздравляю с уверенной победой! Давно пора было вылезать из низа таблицы. Не место там таким командам как Рубин.

      1
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      Рейтинг: +23

      nik. > Зенит 2015 12 сентября 2015, 21:25

      А интересно...Кому...Там...место
      ?

      1
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 12 сентября 2015, 21:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все...локо наелся...еще о медалях гоорили...с очень убогой игрой кое как серию выдали...сдулись...нечего ловить в верху локо

      -5
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Dodge87 12 сентября 2015, 21:22

      убогим ты родился

      4
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Dodge87 12 сентября 2015, 21:30

      А ты эксперт вижу по одной игре судить что ли бо. Плохо сыграли и проиграли все проигрывают. После 30 тура и узнаем кто есть кто.

      3
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 21:35

      в следующем туре приедем в Самару к нему в гости, посмотрит убогую игру)

      1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > Joker Loko 12 сентября 2015, 21:42

      В след туре Самара к нам едет))) а он пусть посмотрит матч против Спортинга и поймёт то что слаженная игра локо способна побеждать спокойно а не Рубин который после Бердыева стал отстоем...

      0
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      Рейтинг: +47

      майкл 12 сентября 2015, 21:05

      Чтож молодцы Рубиновые, прямо приятно если че

      0
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      Рейтинг: +12

      XLM 12 сентября 2015, 21:03

      Прорвало! С победой, рубиновые!

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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 12 сентября 2015, 20:59

      Поздравляю рубин заслуженно победили. А Локомотив матч на пользу пойдёт много очень много ошибок сыграй Локомотив внимательно Рубин ждал бы очередной крах. Вперёд Локомотив...

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