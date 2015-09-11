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    Энрике: «Пике оригинально отнесся к свисту трибун, в отличие от Гути»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался на тему отношения болельщиков сборной Испании к защитнику каталонцев и национальной команды Жерару Пике. Напомним, что во время матча Испании и Словакии болельщики освистали футболиста.

    «Пике — серьезный, искренний и добрый человек. А еще он очень оригинально отнеся к свисту трибун. В свое время Гути был морально убит и растоптан из-за подобного отношения к себе, но Жерар оптимистично настроен», - сравнил Энрике.

    Энрике не одобряет такого поведения поклонников сборной.

    «Я считаю, что футболист, который представляет свою страну и отдает ей все, не должен слышать в свой адрес свист и оскорбления»

    Источник: Marca

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    11.09.2015 20:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

      doctorx 11 сентября 2015, 23:39

      95 не рыгай хуйню

      2
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 20:49

      Им лишь бы про Реал и его игроков что-то плохое сказать! Идиоты! Гнать надо таких игроков из сборной, чтоб другие не говорили перед камерой о желании отделиться от Испании! Ничего он не отдал сборной, а играет ради своих же интересов! Барса щас превращается в грязную политпартию!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      r M B k > 95-shishani-95 11 сентября 2015, 22:41

      Хорошо сказал.

      -2
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 > 95-shishani-95 12 сентября 2015, 04:10

      Тыыы че несешь, ахахахаха, ты сам то прочёл? Ахахахахахаха

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