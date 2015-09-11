Дисквалификация Пике остается в силе

Апелляция «Барселоны» относительно дисквалификации защитника каталонцев Жерара Пике отклонена.

Футболист получил четыре матча дисквалификации за оскорбление бокового арбитра в ответном поединке Кубка Испании против «Атлетика». В протоколе матча было указано, что Пике в грубых выражениях оскорбил мать судьи, за что получил прямую красную карточку.

Впоследствии игрок извинился перед рефери, настаивая на том, что не употреблял выражений, занесенных в протокол. В результате Пике получил четырехматчевую дисквалификацию, что является минимальным наказанием для таких случаев.

Футболист не сможет сыграть еще в двух матчах – с «Атлетико» и «Леванте».