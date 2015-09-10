Гуренко: «Уволили из «Стандарта» из-за недовольства болельщиков. По-моему, это бред»»

Белорусский тренер бельгийского «Стандарта» Сергей Гуренко рассказал о причинах расставания с клубом.

«Стандардом» начал руководить новый человек. Причиной расставания с тренерским штабом стало недовольство болельщиков По-моему, это полный бред. Нужно было просто найти повод. Понимаете, при любой игре команды найдутся довольные и недовольные люди. Формулировка с которой отправили в отставку наш тренерский штаб была абстрактной. Было понятно, что мы уйдем. Хорошо, не в этот момент, а через несколько туров", – цитирует Гуренко издание by.tribuna..