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    Красноярский «Енисей» разместил объявление о вакансии футболиста

    На сайте общероссийского банка вакансий появилось объявление «Енисея» о поиске футболиста-легионера.

    «Вакансия доступна для следующих категорий граждан: граждане стран дальнего зарубежья», – написано в объявлении.

    Кандидат должен иметь среднее образование и как минимум пятилетний стаж профессионального футболиста. Кроме того, красноярский клуб требует от соискателей пунктуальности, ответственности, а также поддержания высокого уровня общей физической и специальной подготовленности, обеспечивающих достижение результатов международного класса.

    После десяти туров «Енисей» занимает в ФНЛ 15-ю позицию.

    Источник: Eurosport.ru

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    07.09.2015 21:09
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