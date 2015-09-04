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    «Реал» обладает самым дорогим в Европе составом

    Швейцарская футбольная обсерватория посчитала стоимость игроков всех клубов, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах.

    Самым дорогим составом на континенте обладает "Реал" - суммарную стоимость его игроков оценили 587 миллионов евро. 115 из них – стоимость самого дорогона сегодняшний день игрока мадридцев полузащитника Гарета Бэйла.

    На втором месте в этом рейтинге расположился «Манчестер Сити», все футболисты которого стоят 560 миллионов евро. Наиболее дорогим из них считается новичок клуба полузащитник Кевин Де Брюйне, стоимость которого оценивают примерно в 75 миллионов.

    На третьей позиции расположился еще один клуб из Манчестера – «Юнайтед». Игроки «красных дьяволов» стоят 533 миллиона евро. Самым ценным футболистом дружины ван Гаала назван полузащитник Хуан Мата – 54 миллиона.

    Действующий победитель Лиги чемпионов «Барселона» оказалась на шестом месте. За всех своих нынешних игроков каталонцы заплатили в сумме 287,6 миллиона евро, а самой дорогой на данный момент покупкой является нападающий Луис Суарес (75 миллионов).

    Источник: iSport.ua

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    04.09.2015 21:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Поклонник Роналдиньо 5 сентября 2015, 06:45

      А толку от Первого места?Доказывают что стали Мешками !и Бегунка Мю хочет за сотку купить,Когда он и 30 не стоит

      0
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      Рейтинг: +10

      Halid_LosBlancos 5 сентября 2015, 00:49

      Интересно.. а в мире какой клуб с самыми дорогими игроками считается ?! Гуанджоу Эвергранд?)))

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 4 сентября 2015, 23:55

      Ооо

      0
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      Рейтинг: +22

      liverpool-today 4 сентября 2015, 22:52

      Прям открытие года сделали. А то никто не знал, что в команде которая каждый год покупает самых дорогих игроков, самый дорогой состав.

      0
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      Рейтинг: +11

      Dude-MU 4 сентября 2015, 22:24

      Временные отрезки бы при покупках считали)Весело)

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 4 сентября 2015, 22:22

      Мощно

      0
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