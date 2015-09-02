Швайнштайгер: «Манчестер не так плох»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал от своих впечатлениях от города, в котором он теперь живет и играет.

«Конечно, многое для меня в новинку. Но мне нравится. Да, мне нравится в Манчестере. Многие считают, что в этом городе нет красивых мест, но все совсем не так. Манчестер не так плох, как кажется некоторым. Это красивый город», - утверждает Швайнштайгер.

Для клуба у футболиста тоже нашлись теплые слова.

«Что касается клуба, вы и так все знаете: «Манчестер Юнайтед» — это гранд. К сожалению, в последних матчах мы теряли очки, иначе находились бы в турнирной таблице повыше».