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    Швайнштайгер: «Манчестер не так плох»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал от своих впечатлениях от города, в котором он теперь живет и играет.

    «Конечно, многое для меня в новинку. Но мне нравится. Да, мне нравится в Манчестере. Многие считают, что в этом городе нет красивых мест, но все совсем не так. Манчестер не так плох, как кажется некоторым. Это красивый город», - утверждает Швайнштайгер.

    Для клуба у футболиста тоже нашлись теплые слова.

    «Что касается клуба, вы и так все знаете: «Манчестер Юнайтед» — это гранд. К сожалению, в последних матчах мы теряли очки, иначе находились бы в турнирной таблице повыше».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2015 00:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      Andrejka 2 сентября 2015, 01:05

      теперь так всегда будет, это не бавария клуб.

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