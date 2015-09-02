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    Швайнштайгер: «Манчестер не так плох»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер рассказал от своих впечатлениях от города, в котором он теперь живет и играет.

    «Конечно, многое для меня в новинку. Но мне нравится. Да, мне нравится в Манчестере. Многие считают, что в этом городе нет красивых мест, но все совсем не так. Манчестер не так плох, как кажется некоторым. Это красивый город», – утверждает Швайнштайгер.

    Для клуба у футболиста тоже нашлись теплые слова.

    «Что касается клуба, вы и так все знаете: «Манчестер Юнайтед» — это гранд. К сожалению, в последних матчах мы теряли очки, иначе находились бы в турнирной таблице повыше».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.09.2015 00:21
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    Комментарии (2)
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    Andrejka
    1441145154
    теперь так всегда будет, это не бавария клуб.
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    ologreds
    1694997264
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