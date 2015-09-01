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Мартиаль – игрок «Манчестер Юнайтед»

1 сентября 2015, 19:31
17

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе нападающего «Монако» Антони Мартиаля.

Контракт рассчитан на четыре года и содержит опцию продления еще на сезон. Сумма сделки составляет 50 миллионов евро.

Француз уже дал свой первый комментарий в статусе игрока «красных дьяволов».

«Я взволнован тем, что присоединился к «Манчестер Юнайтед». Мне понравилось время, проведенное в «Монако», и я хотел бы поблагодарить клуб и фанов за все, что они для меня сделали», - говорит Мартиаль.

Мартиаль назвал «Манчестер Юнайтед» величайшим клубом в мире.

«Я всегда хотел играть в Премьер-лиге, а выступать за величайший клуб мира – это то, о чем мечтает каждый молодой футболист. Я с нетерпением ожидаю встречи с моими новыми одноклубниками и возможности поработать с Луи ван Гаалом, который столь многого достиг в своей карьере».

Источник: Eurosport.ru
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Монако Марсьяль Антони
Комментарии (17)
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RedWolf95
1441125300
Добро пожаловать .надеюсь здорово поможешь мю .верим
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BlackMurder
1441127344
Думаю ван гал недолго поработает в мю, мю сафа не вернуть
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Serjinho
1441135844
тупорылый мешок аля синит
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Maga Ingush
1441170858
ВОТ УВИДИТЕ, 50 ЗА НЕГО НЕ МНОГО, СКОРО РЕАЛ ЗАПЛАТИТ 100 млн. КОГДА ОН БУДЕТ ОБЛАДАТЕЛЕМ З/М. хороший игрок! Вы наверное не видели как он играет)) я сначала открытия транс окна говорил друзьям что им бы МАРТИАЛЯ, он будет топ форвардом.
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YAMAYKA
1441177007
Не 50 а 36,5 из них 20% уплачено Лиону как клубу который воспитал остальные же 13,5 в виде бонусов за различные достижения который он может получить по ходу сезона
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ArtNow
1441181828
Обалдеть, неужели он настолько талантлив? Откуда такие деньги?
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fkb
1441187706
Посмотрел нарезку эпизодов - действительно игрок не плохой, но два вопроса возникает : почему так дорого и чем он лучше янузая!
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ManUtd-Volgograd
1441190786
Ван Гаал - Дебил года!!!
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Лыков
1441194840
Классный форвард, очень быстрый и точный, но луи вандал в 1 форварда строит игру, на замену руни выходить будет
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RooneyVanPersie
1441222667
Мужики , ну просто так бы не отдавали лаваша столько за него . Ладно Ди Мария Англию не повёз . Этот думаю заиграет в команде в которую я верю уже 22 года .
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