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    Перонко: «Край выполняет обязательства перед игроками «Кубани»

    Вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко сообщил, что все обязательства перед игроками «Кубани» выполняются.

    «Все свои обязательства перед игроками край выполняет и будет выполнять. У клуба и раньше были сложные времена, например, в 90-е годы, но мы тогда вышли из кризиса, а сегодня ситуация не такая сложная и, безусловно, решаемая.

    Я уверен, что мы с ней справимся, но для этого нам с вами нужно быть одной командой и всегда давать зрителям, болельщикам качественный футбол! Потенциал у игроков и команды есть: мы все вам доверяем и хотим, чтобы вы доверяли нам», – говорится на официальном сайте администрации Краснодарского края.

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    30.08.2015 11:31
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