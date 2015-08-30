Перонко: «Край выполняет обязательства перед игроками «Кубани»

Вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко сообщил, что все обязательства перед игроками «Кубани» выполняются.

«Все свои обязательства перед игроками край выполняет и будет выполнять. У клуба и раньше были сложные времена, например, в 90-е годы, но мы тогда вышли из кризиса, а сегодня ситуация не такая сложная и, безусловно, решаемая.

Я уверен, что мы с ней справимся, но для этого нам с вами нужно быть одной командой и всегда давать зрителям, болельщикам качественный футбол! Потенциал у игроков и команды есть: мы все вам доверяем и хотим, чтобы вы доверяли нам», – говорится на официальном сайте администрации Краснодарского края.