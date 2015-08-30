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    Рейнгольд: «Не хочу оскорблять «Мордовию» и «Рубин», но так в футбол играть нельзя»

    Эксперт Валерий Рейнгольд не ожидает многого от матча седьмого тура РФПЛ, в котором «Мордовия» примет «Рубин». Специалист счиатает, что обе команды демонстрируют непривлекательный для зрителей футбол.

    «Играют в Самаре. Интересный наш футбол. Ставлю на ничью – 1:1. Ничем команды друг от друга не отличаются, кроме цвета формы. По игре – ничего особенного. Оскорблять не хочу, но так в футбол играть нельзя. Исполнители нулевые. «Мордовия» высасывает из себя все соки. За счет этого добывает очки в Краснодаре, а «Рубин» просто мучается»,- считает Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.08.2015 09:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +877

      talgatnurzhanov2006 30 августа 2015, 17:56

      ВОТ НА ХУЯ ВЫ ВЫКИНУЛИ БЕРДЫЕВА КУРБАНА, потому что ОН НЕ ТАТАРИН? Да он не татарин. а что Мордовия тренирует мордован, Сахалин тренирует сахалинец или лондонский Арсенал тренирует англичанин? Вообще-то здесь важен результат, а Бердыев делал результат, что он сейчас делает с Ростовым!! А вы с Р.Билялидиновым далеко не уйдете на х... Вы будете бороться с аутсайдерами за 13-14 место, они как раньше играть в Лиге Чемпионов или к примеру играть в Лиге Европы с Челси и радовать тем самым болельщиков команды. Мне жаль вашу команду, а именно ваше руководство... Зачем оно так с намии и с вами делает, ведь были времена когда Рубин выиграл Барселону, Челси и прочие гранды мира. Опомнитесь!!!

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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 30 августа 2015, 16:32

      Две дворовые команды , с зарплатами банкиров.

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      Рейтинг: +122

      time_killer 30 августа 2015, 11:19

      Рубину победы! Нужно набирать ход и уверенность в себе перед Лигой Европы

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 30 августа 2015, 09:33

      Что есть тем и играем.

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