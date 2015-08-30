Агент Витселя: «Зенит» не возражает против ухода Акселя»

Франческо Марселья, агент полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, рассказал, что его клиент может перейти в «Милан» в это трансферное окно. Руководство клуба из Санкт-Петербурга готово продать бельгийского хавбека.

«Могу подтвердить, что переговоры возобновились. Теперь все зависит от «Милана». Аксель обратился лично к президенту «Зенита», и тот не стал возражать против его ухода. Витсель хочет перейти в «Милан», и если «россонери» действительно в нем заинтересованы, то он хоть завтра готов приехать в Италию.

Это может быть аренда за три миллиона евро с обязательным выкупом за 22-23 миллиона плюс бонусы, если игрок проведет 20 матчей», – сказал агент.