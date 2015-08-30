Примера. «Реал» крупно обыграл «Бетис»

Во втором туре Примеры «Реал» принимал «Бетис», и этот матч оказался одним из немногих пока в стартовавшем испанском сезоне, когда команды порадовали зрителей большим количеством голов.

Точнее, порадовал только «Реал». Уже на второй минуте счет в матче открыл Гарет Бэйл, и этот гол стал первым голом мадридцев в этом розыгрыше чемпионата. На 39-ой минуте отличился Хамес Родригес, и на перерыв команды ушли при счете 2:0.

После начала второй половины не прошло и пяти минут, как преимущество «Реала» удвоилось: сперва забил Бензема, а затем тот же Хамес оформил дубль ударом через себя. На 61-ой минуте «Бетис» мог один мяч отыграть, однако Рубен Кастро не реализовал пенальти. А в концовке встречи второй свой мяч пушечным ударом забил Бэйл. В итоге убедительная победа «Реала» со счетом 5:0.

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

Реал (Мадрид) – Бетис (Севилья) 5:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Бэйл, 2; 2:0 – Родригес, 39; 3:0 – Бензема, 47; 4:0 – Родригес, 49; 5:0 – Бэйл, 89.