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Примера. «Реал» крупно обыграл «Бетис»

30 августа 2015, 01:22
12

Во втором туре Примеры «Реал» принимал «Бетис», и этот матч оказался одним из немногих пока в стартовавшем испанском сезоне, когда команды порадовали зрителей большим количеством голов.

Точнее, порадовал только «Реал». Уже на второй минуте счет в матче открыл Гарет Бэйл, и этот гол стал первым голом мадридцев в этом розыгрыше чемпионата. На 39-ой минуте отличился Хамес Родригес, и на перерыв команды ушли при счете 2:0.

После начала второй половины не прошло и пяти минут, как преимущество «Реала» удвоилось: сперва забил Бензема, а затем тот же Хамес оформил дубль ударом через себя. На 61-ой минуте «Бетис» мог один мяч отыграть, однако Рубен Кастро не реализовал пенальти. А в концовке встречи второй свой мяч пушечным ударом забил Бэйл. В итоге убедительная победа «Реала» со счетом 5:0.

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

Реал (Мадрид) – Бетис (Севилья) 5:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Бэйл, 2; 2:0 – Родригес, 39; 3:0 – Бензема, 47; 4:0 – Родригес, 49; 5:0 – Бэйл, 89.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Бетис
Комментарии (12)
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NOVA
1440887146
Реал вернулся! Пипец барсукам!
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Old_mole
1440887229
"На 61-ой минуте "Бетис" мог один мяч отыграть, однако Рубен Кастро не реализовал пенальти" - Кастро пробил очень хорошо, но Навас сыграл просто великолепно! Уместнее было написать, что Навас не позволил отквитать гол ))) С победой Реал!!!!!
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T.Kroos8
1440889517
Хамес хорош
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T.Kroos8
1440889626
Вернулся или нет узнаем лишь к концу сезона, судить по одному матчу нельзя.
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iBragim2102
1440893471
кейлор навас хорош
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Ronaldinhо
1440913127
Бетис сегодня это совсем не тот Бетис что был несколко лет назад, сейчас это команда борющаяся за выживание, явный аутсайдер Примеры. И такой счет не удивителен. Если бы Барселона играла с Бетисом то за била бы вдвое больше. Реал не впечатляет. С такой игрой Реалу в ЛЧ делать нечего. ПСЖ и Шахтер деклассируют розовых однозначно.
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95-shishani-95
1440923942
Надеюсь, что это будет худший матч Реала в этом сезоне, после матч со Спортингом Х!
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95-shishani-95
1440924066
Удачи Реалу в любом случае! И Роналду тоже удачи, ему(судя по вчерашнему матчу) она очень нужна!!! Удачи всей команде!
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Jordan07
1440926075
Победа по делу! Игра проходила так, как и должна была, с командой такого уровня! Бэйл хорош! Хамес еще лучше! Навас на высоте! Рон показал пару трюков-порадовало. Бензема - блин, пора мне кажется уходить. Хоть и забил, но если постоянно будет играть на себя, чтобы забить - далеко не уйдем. В момент выхода 2 в 1, нужно было пас отдавать. И так было видно, что не забьет! Бетису удачи дальше! Очень интересная команда!
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stas-kst
1441012804
одного не понял, зачем Бенитес заменил Бензема на Иско... Если и менять, то Модрича, после полученного повреждения, что бы опять не слёг в лазарет на пол года. А Бензема необходима игровая практика,которой явно не хватает. А так. пока мало адекватных позиционных атак, в основном упор на навесы с фланга.
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