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    Веркаутерен: «Не всегда выигрывают самые великие»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен дал интервью после победы на «Зенитом» (1:3).

    «Знал, что будет сложно, но нам нужно было верить в себя. Я сказал игрокам, что они должны стараться играть с удовольствием и извлечь из этого какую-то пользу, оставить визитную карточку Самары в Санкт-Петербурге. Должны поблагодарить нашего вратаря», - прокомментировал Веркаутерен.

    По мнению наставника, именно такие матчи украшают футбол.

    «Что хорошо в футболе, что не всегда выигрывают самый большой бюджет или самые великие игроки. Это хорошо в футболе».

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.08.2015 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 29 августа 2015, 20:23

      Достойно. Удачи Крыльям.
      Сегодня результат справедлив. Тренеру Веркаутерену - уважение.

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      Рейтинг: +32

      Патриот777 > ФК Зенит всея Руси 29 августа 2015, 21:46

      просто у газпрома денег не хватило очередной матч подкупить

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