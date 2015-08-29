Видеотрансляция матча «Реал» – «Бетис» – на «Бомбардире»

В первом туре «Реал» умудрился потерять очки в матче с новичком Примеры хихонским «Спортингом», так и не сумев забить гол. Сегодня мадридцы дома принимают «Бетис». Вторая подряд потеря очков с соперником, поднявшимся из Сегунды, для команды Бенитеса станет уже катастрофой.

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» – «Бетис». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 23:30!