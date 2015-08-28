«Зенит» подпишет Оздоева, если продаст Витселя

Несмотря на заверения руководства «Зенита», бельгийский легионер питерцев Аксель Витсель все же может покинуть команду до конца текущего трансферного окна. Интерес к Витселю по-прежнему проявляют итальянские клубы «Ювентус» и «Милан», которые надеются в ближайшие дни уговорить руководство «Зенита» осуществить трансфер.



В случае продажи Витселя «Зенит» с большой доли вероятности попробует усилить состав 22-летним полузащитником «Рубина» и сборной России Магомедом Оздоевым, в контракте которого с казанским клубом прописана фиксированная сумма отступных.