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«Зенит» подпишет Оздоева, если продаст Витселя

28 августа 2015, 13:15
14

Несмотря на заверения руководства «Зенита», бельгийский легионер питерцев Аксель Витсель все же может покинуть команду до конца текущего трансферного окна. Интерес к Витселю по-прежнему проявляют итальянские клубы «Ювентус» и «Милан», которые надеются в ближайшие дни уговорить руководство «Зенита» осуществить трансфер.

В случае продажи Витселя «Зенит» с большой доли вероятности попробует усилить состав 22-летним полузащитником «Рубина» и сборной России Магомедом Оздоевым, в контракте которого с казанским клубом прописана фиксированная сумма отступных.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оздоев Магомед Витсель Аксель
Комментарии (14)
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ALITRAMP
1440757669
Как же так?))За зенит будет играть Магомед)или перевелись уже нацисты в Петербурге?
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генетик33
1440758532
стандартная звенитовская политика - обкрадывать конкурентов
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litron
1440760465
Мага Уася
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Димон Алма-Ата
1440760705
Рубин продает хороших игроков, а потом понять не могут где же победы?
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Серёга-Динамовец
1440763993
Газпром рулит
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порт
1440764061
АВБ бы впарить куда.
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dm91
1440764825
Явно не замена пока! еще расти нужно
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Spark333
1440764913
Вопрос в том пойдет ли Оздоев в это болото!!!(((
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MRHM-1988
1440770549
Очень хороший игрок , один из лучших в России .
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VIKING107
1440798691
совсем башню снесло? на хрена нам оздоев
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