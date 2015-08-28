Веденеев: «Зениту» с жеребьевкой повезло, болельщикам – не очень»

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Специалист выразил сожаление, что в числе соперников клуба из Санкт-Петербурга нет грандов европейского футбола.

«За последние несколько лет, которые «Зенит» играл в Лиге чемпионов, нам из грандов доставались только «Ювентус» и «Милан», и то на тот момент они были не в лучшем составе и состоянии. И питерцы играли с ними на равных. И сколько лет мы уже ждем, чтобы к нам на «Петровский» приехали «Барселона» или «Манчестер Юнайтед», но вот опять «Зениту» повезло. А болельщикам – не очень, потому что опять мы не увидим Руни, Месси и так далее.

Что касается шансов на выход, то они есть, хотя игры все равно будут очень тяжелые, потому что «Зенит» играет хуже, чем в прошлом сезоне. И как они будут играть через месяц, никто сейчас не может предположить. Потому что будут и карточки, и травмы. Что касается фаворита, то это «Валенсия« – самый опытный боец. Испанские команды всегда играют с хорошим настроением, у них скоростной и техничный футбол. Так что небольшое преимущество в нашей группе они имеют», – отметил Веденеев.