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    Лига чемпионов. «ПСЖ» в одной группе с «Реалом», «Бавария» с «Арсеналом»

    Определились составы групп Лиги чемпионов сезона-2015/16. Так "Арсенал" попал в один картет с "Баварией", "Олимпиакосом" и загребским "Динамо", а мадридскому "Атлетику" достались в соперники "Бенфика", "Галатасарай" и "Астана".

    Лига Чемпионов. Жеребьевка группового этапа

    Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Шахтер», «Мальме».

    Группа B: ПСВ, «Манчестер Юнайтед», ЦСКА, «Вольфсбург».

    Группа C: «Бенфика», «Атлетико», «Галатасарай», «Астана»

    Группа D: «Ювентус», «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия» Менхенгладбах.

    Группа E: «Барселона», «Байер», «Рома», БАТЭ.

    Группа F: «Бавария», «Арсенал», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб.

    Группа G: «Челси», «Порту», «Динамо» Киев, «Маккаби».

    Группа H: «Зенит», «Валенсия», «Лион», «Гент».

    Групповой этап пройдет с 15 сентября по 9 декабря 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 19:52
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 сентября 2015, 19:43

      A ПСЖ Реал B МЮ Вольфсбург C Атлетико Бенфика
      D МанСити Ювентус E Барселона Байер F Бавария Арсенал G Челси Порту H Валенсия Лион...
      P.S. Надеюсь Зенит и ЦСКА опровергнут мой предсказуемый прогноз и выйдут в Плей Офф!!!!))

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 28 августа 2015, 14:59

      Нормальная группа для ЦСКА, довольно ровная. MU только сыгрывается новым составом, Вольфсбург не такой страшный без Дебрюйне, ПСВ был в прошлом году унижен Зенитом. Скучно точно не будет, думаю ЦСКА пробьется в 1/8

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 28 августа 2015, 09:29

      Небольшой субъективный анализ групп и прогнозы.
      Группа A: ПСЖ, Реал - тут без вариантов, Шахтер в ЛЕ. Мальме вряд ли даже очко наберет.
      Группа B: МЮ скорее всего 1-е место, на 2-3-4 места у всех остальных команд шансы равные. Будем верить, что у ЦСКА они чуть выше, но здесь им даже ЛЕ вообще не гарантировано. Биться придется во всех 6 играх.
      Группа C: Бенфика и Атлетико скорее всего пройдут, Галатасарай, возможно, поборется тоже, Астана тут конечно в роли наблюдателя будет, опыта набираться.
      Группа D: Ювентус и Манчестер Сити с большей вероятностью, но и Севилья может вполне удивить, если будет в хорошей форме, Боруссия Менхенгладбах скорее всего последние.
      Группа E: 1-е место - Барселона, Байер и Рома разыграют между собой вторую путевку, БАТЭ вряд ли сможет серьезно побороться даже за ЛЕ.
      Группа F: Бавария и Арсенал выйдут, Олимпиакос на 70% в ЛЕ, Динамо Загреб должны очень постараться и обыгрывать Олимпиакос для попадания в ЛЕ.
      Группа G: Челси 1-е, Порту и Динамо Киев разыграют 2-ю путевку, Маккаби без шансов, скорее всего, но все бывает. Как никак выбили из ЛЧ неслабый Базель, так что и с Киевом повоюют за ЛЕ
      Группа H: Зенит, Валенсия и Лион имеют примерно одинаковые шансы. Ну, может, у Валенсии чуть больше шансов. Скорее всего опять Зениту придется бороться за выход из группы с французами, в прошлый раз сильнее были Монако, смогут ли сейчас обойти Лион - от этого очень много будет зависеть для Зенита. Гент, думаю, не самый приятный соперник, но вряд ли сможет навязать борьбу.
      Как-то так. Но бывает всякое, любой гранд может облажаться, любой середнячок может выстрелить. Все непредсказуемо. Этим и интересен футбол

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 > Petrak86 28 августа 2015, 11:45

      Согласен с тобой.

      0
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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 28 августа 2015, 01:35

      Самая лёгкая группа нам попалась и опять бедному арсеналу не повезло

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > REKORDMEISTER 28 августа 2015, 09:12

      а что Арсеналу не повезло? Обязан со второго места выходить. Олимпиакос вполне удачный вариант из команд 3-й корзины, лучше, чем Севилья, Шахтер, Рома или Лион.

      0
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      Рейтинг: +18

      Синяя борода 28 августа 2015, 00:47

      Мне кажется , что ЦСКА опять немного не повезло, самая сильная группа, ну еще группа D тоже, будут интересные матчи

      -1
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      Рейтинг: +14

      Serega1985 27 августа 2015, 23:27

      Де Брюйне если перейдёт в МС,то ЦСКА второй будет,ПСВ и с Депайем Динамо обыгрывало,а с Вольфсбургом поборемся,да и МЮ должны очки зацепить!Зенит тоже должен пройти,Валенсия конечно сильная,но Лион и Гент не очём!

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 27 августа 2015, 23:25

      Маротта на продавался игроков, и последнее место не за горами в лч

      -2
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      Рейтинг: +16

      Avet91 27 августа 2015, 23:03

      много слабых команд

      0
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      Рейтинг: +3

      Red_Devil___095 27 августа 2015, 22:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Учитывая что мю вчера 4:0 команду выщего класса чем цска разгромили

      -6
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      Рейтинг: +11

      Liffer 27 августа 2015, 22:22

      ПСЖ, Реал
      Вольф, МЮ
      Бенфика, Атлетико
      МС, Юве
      Барса, Байер
      Бавария, Арсенал
      челси, Порту
      Валенсия, Лион

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      Рейтинг: +22

      Igreks > Liffer 27 августа 2015, 22:43

      Ты чё не веришь в сенсации. Они всегда бывают)))

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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER > Liffer 28 августа 2015, 01:31

      Я тоже так думаю

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