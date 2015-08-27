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    У «Работничков» есть свой Халк

    Защитник «Работничков» Мите Цикарски поделился своими соображениями насчет ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Рубина», который состоится сегодня в Казани и начнется в 19.00 (первый матч – 1:1):

    «Я смотрел матч «Рубина» с «Зенитом», в котором большое значение играл Халк. И у нас в команде есть свой Халк. Это Баже Илийоски. Он будет играть большую роль во втором матче. С ним наша атака получит большую психологическую устойчивость. Сожалеем, что команде не сможет помочь Милован Петрович, но он приехал с нами, чтобы поддержать команду», – сказал Цикарски в интервью Utrinski.

    «Бомбардир.ру» проведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 27 августа 2015, 20:14

      Хреналк.

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