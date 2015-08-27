У «Работничков» есть свой Халк

Защитник «Работничков» Мите Цикарски поделился своими соображениями насчет ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Рубина», который состоится сегодня в Казани и начнется в 19.00 (первый матч – 1:1):

«Я смотрел матч «Рубина» с «Зенитом», в котором большое значение играл Халк. И у нас в команде есть свой Халк. Это Баже Илийоски. Он будет играть большую роль во втором матче. С ним наша атака получит большую психологическую устойчивость. Сожалеем, что команде не сможет помочь Милован Петрович, но он приехал с нами, чтобы поддержать команду», – сказал Цикарски в интервью Utrinski.

«Бомбардир.ру» проведет текстовую трансляцию встречи.