Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Лацио» и другие результаты

Завершились все матчи отборочного этапа Лиги чемпионов. «Байер» уверенно прошел «Лацио», отправив три гола в ворота римлян в домашнем матче. «Астана» смогла пройти АПОЭЛ благодаря победе в домашнем матче. «Партизан» вылетел от БАТЭ по гостевым голам несмотря на вырванную на последних минутах победу.

Лига чемпионов. 4 раунд. Ответные матчи

Байер (Леверкузен) – Лацио (Рим) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Чалханоглу, 40; 2:0 — Мехмеди, 48; 3:0 — Беллараби, 88.

АПОЭЛ (Никосия) – Астана – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Штилич, 60; 1:1 — Максимович, 84.

Партизан (Белград) – БАТЭ (Борисов) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Стасевич, 25; 1:1 — Жавнерчик, 74 (в свои ворота); 2:1 — Шапоньич, 90.