Лига чемпионов. Хет-трик Руни принес «МЮ» победу над «Брюгге»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брюгге» в первом матче со счетом 3:1, и ехал в Брюгге в рамках очевидного фаворита. Однако «МЮ» сумел превзойти все ожидания: нападающего Уэйна Руни, не отличавшегося результативностью в начале сезона, словно прорвало, его хет-трик не дал бельгийцам даже задуматься о победе, а точку в матче поставил Андер Эррера на 63 минуте.

Лига чемпионов. 4 раунд. Ответный матч

Брюгге - Манчестер Юнайтед (Манчестер) - 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 — Руни, 20; 0:2 — Руни, 49; 0:3 — Руни, 57; 0:4 — Эррера, 63.