УЕФА отказался исключать «Олимпиакос» из Лиги чемпионов

«Олимпиакос» сможет принять участие в групповой стадии нынешней Лиги чемпионов. Такое решение принял УЕФА несмотря на обвинения пирейского клуба в организации договорных матчей.

В июне хозяин «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис был отстранен от футбола из-за расследования по делу о коррупции в греческом футболе. По этому поводу «Панатинаикос» направил в лозаннский спортивный суд апелляцию с требованием отстранить «Олимпиакос» от участия в ЛЧ. Однако обвинения с Маринакиса были сняты, а апелляция отклонена.

При этом правила УЕФА гласят, что клуб может быть исключен из соревнований и по ходу сезона, если будет доказано участие в договорных встречах, начиная с 2007 года.