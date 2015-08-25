Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА отказался исключать «Олимпиакос» из Лиги чемпионов

    «Олимпиакос» сможет принять участие в групповой стадии нынешней Лиги чемпионов. Такое решение принял УЕФА несмотря на обвинения пирейского клуба в организации договорных матчей.

    В июне хозяин «Олимпиакоса» Вангелис Маринакис был отстранен от футбола из-за расследования по делу о коррупции в греческом футболе. По этому поводу «Панатинаикос» направил в лозаннский спортивный суд апелляцию с требованием отстранить «Олимпиакос» от участия в ЛЧ. Однако обвинения с Маринакиса были сняты, а апелляция отклонена.

    При этом правила УЕФА гласят, что клуб может быть исключен из соревнований и по ходу сезона, если будет доказано участие в договорных встречах, начиная с 2007 года.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.08.2015 01:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11