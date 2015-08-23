«Челси» вновь обратил внимание на Варана

«Челси» надеется укрепить оборону еще до закрытия летнего трансферного окна. «Аристократы» сделали новый запрос в мадридский «Реал» по поводу цены на защитника «сливочных» Рафаэла Варана.

Варан давно считался приоритетной целью для главного тренера «Челси» Жозе Моуринью, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Реале», однако «королевский клуб» отказывался вести переговоры о продаже своего игрока.

Лондонцы попробовали подписать защитника «Эвертона» Джона Стоунса, но им пока не удается согласовать с клубом из Ливерпуля сумму сделки. Теперь они вновь решили переключить внимание на Варана в надежде на то, что позиция «Реала» изменилась.