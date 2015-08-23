Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» вновь обратил внимание на Варана

    «Челси» надеется укрепить оборону еще до закрытия летнего трансферного окна. «Аристократы» сделали новый запрос в мадридский «Реал» по поводу цены на защитника «сливочных» Рафаэла Варана.

    Варан давно считался приоритетной целью для главного тренера «Челси» Жозе Моуринью, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в «Реале», однако «королевский клуб» отказывался вести переговоры о продаже своего игрока.

    Лондонцы попробовали подписать защитника «Эвертона» Джона Стоунса, но им пока не удается согласовать с клубом из Ливерпуля сумму сделки. Теперь они вновь решили переключить внимание на Варана в надежде на то, что позиция «Реала» изменилась.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2015 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11