Семин: «Задача «Анжи»? Выиграть первый матч»

Главный тренер «Анжи»» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в домашнем матче шестого тура РФПЛ против «Урала». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Первый тайм не был активным, у нас не получался отбор. «Урал» больше контролировал мяч. Мы сделали все замены,получили полное преимущество, но воплотить его в голы не смогли. Какая задача стоит перед командой? Выиграть первую игру. Боли в следующей игре, думаю, не буде принимать участие. Эбесилио сыграл плохо. И Максимов сыграл плохо, поэтому я их заменил», - прокомментировал Семин..