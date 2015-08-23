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    Семин: «Задача «Анжи»? Выиграть первый матч»

    Главный тренер «Анжи»» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в домашнем матче шестого тура РФПЛ против «Урала». Встреча завершилась вничью 1:1.

    «Первый тайм не был активным, у нас не получался отбор. «Урал» больше контролировал мяч. Мы сделали все замены,получили полное преимущество, но воплотить его в голы не смогли. Какая задача стоит перед командой? Выиграть первую игру. Боли в следующей игре, думаю, не буде принимать участие. Эбесилио сыграл плохо. И Максимов сыграл плохо, поэтому я их заменил», - прокомментировал Семин..

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 07:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Beger 23 августа 2015, 12:10

      Спартак Вас порвет если так будешь руководить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Гаджик05 23 августа 2015, 08:53

      И пригласит черчесова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Гаджик05 23 августа 2015, 08:53

      Задача Анжи уволит Семина срочно

      0
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