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    Семин: «Задача «Анжи»? Выиграть первый матч»

    Главный тренер «Анжи»» Юрий Семин прокомментировал игру своей команды в домашнем матче шестого тура РФПЛ против «Урала». Встреча завершилась вничью 1:1.

    «Первый тайм не был активным, у нас не получался отбор. «Урал» больше контролировал мяч. Мы сделали все замены,получили полное преимущество, но воплотить его в голы не смогли. Какая задача стоит перед командой? Выиграть первую игру. Боли в следующей игре, думаю, не буде принимать участие. Эбесилио сыграл плохо. И Максимов сыграл плохо, поэтому я их заменил», – прокомментировал Семин..

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 07:44
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    Комментарии (4)
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    Гаджик05
    1440309195
    Задача Анжи уволит Семина срочно
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    Гаджик05
    1440309222
    И пригласит черчесова
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    Beger
    1440321045
    Спартак Вас порвет если так будешь руководить
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    ologreds
    1694997334
    numo439979
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