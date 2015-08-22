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Ловчев: «ЦСКА победил «Ростов» за счет фарта»

22 августа 2015, 22:53
13

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мыслями после матча шестого тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов» (2:1).

«За счет чего победил ЦСКА? Пожалуй, это фарт. И быстрота Ахмеда Мусы, особенно в конце игры. Сыграл также ход, который сделал Леонид Слуцкий, выдвинув на позицию центрального нападающего в концовке Понтуса Вернблума. Швед выиграл ряд важных единоборств. Но по большому счету ЦСКА сейчас мучается, а не играет. Армейцы как лидеры сезона должны спокойно и легко обыгрывать такие команды. Но что с «Рубином», что сейчас – победили на тоненького. Можно восхищаться этим, а можно спросить – что же вы раньше делали?

Очень много сил армейцы отдают. Наверное, получают какую-то эмоциональную разрядку. Но со «Спортингом» на неделе будет игра на другом уровне. Сегодняшний ЦСКА меня не убедил, что он обязательно пройдет португальцев», - сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Комментарии (13)
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Майор Дзагоев
1440273972
Значит, будем надеяться, что в среду ЦСКА более чем крупно разубедит Ловчева в его опасениях
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vitaliy777
1440275979
Зачем вообще его в чем то убеждать?
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Red__Blue
1440279294
Не важно, как победили, главное, что победили))
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Харченко
1440296249
Победим и Спортинг со счетом 2-0 или 3-1 (поправка на серию Акинфеева).
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Zubo
1440302993
Навоз
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Zubo
1440303026
конский
Ответить
Pirboy71
1440303306
Ещё один правдолюббббббббббббббббббб, фуууууу тошна, либизяка......
Ответить
ЗЖМ
1440306598
хрен кони бегемотные пройдут португалов, ничего позор в европе покруче проигрыша в рфпльке
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kara-mba
1440307507
Это не фарт - это симбиоз тренерского искусства и мастерства футболистов.
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CSKA-39-
1440313047
Бред, забили больше чем пропустили в 6 матчах подряд, отсюда и победы, бомжи и свиньи все бы отдали лишь бы даже так побеждать.
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