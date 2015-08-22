Ловчев: «ЦСКА победил «Ростов» за счет фарта»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мыслями после матча шестого тура РФПЛ ЦСКА - «Ростов» (2:1).

«За счет чего победил ЦСКА? Пожалуй, это фарт. И быстрота Ахмеда Мусы, особенно в конце игры. Сыграл также ход, который сделал Леонид Слуцкий, выдвинув на позицию центрального нападающего в концовке Понтуса Вернблума. Швед выиграл ряд важных единоборств. Но по большому счету ЦСКА сейчас мучается, а не играет. Армейцы как лидеры сезона должны спокойно и легко обыгрывать такие команды. Но что с «Рубином», что сейчас – победили на тоненького. Можно восхищаться этим, а можно спросить – что же вы раньше делали?

Очень много сил армейцы отдают. Наверное, получают какую-то эмоциональную разрядку. Но со «Спортингом» на неделе будет игра на другом уровне. Сегодняшний ЦСКА меня не убедил, что он обязательно пройдет португальцев», - сказал Ловчев.