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    Страндберг: «Урал» играет в красивый футбол и разделяет ту же философию, что и ЦСКА»

    Новичок «Урала» Карлос Страндберг, которого екатеринбуржцы арендовали у ЦСКА, поделился своими первыми впечатлениями.

    Приехал в «Урал» с позитивными мыслями. Очень много слышал о команде. Я знаю, что «Урал» играет в красивый футбол и разделяет ту же философию, что и ЦСКА. Много хорошего слышал о главном тренере «Урала». Думаю, переход в екатеринбургский клуб – очень важный шаг в моей карьере», - сказал Страндберг.

    Страндберг - в расположении «Урала»

    Источник: ФК «Урал»

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    22.08.2015 10:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +65

      feedav 22 августа 2015, 15:04

      Слуцкий и Гончаренко друзья, от этого и такой переход/аренда. Надеемся на повышение игровых кондиций Карлоса!

      0
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      Рейтинг: +11

      Ftg 22 августа 2015, 12:18

      Во как :) Это чего за философия? :)

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 22 августа 2015, 11:48

      Еще до окончания первого круга, Слуцкий пожалеет, что отпустил его в Урал.

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