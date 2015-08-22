Страндберг: «Урал» играет в красивый футбол и разделяет ту же философию, что и ЦСКА»

Слуцкий и Гончаренко друзья, от этого и такой переход/аренда. Надеемся на повышение игровых кондиций Карлоса!
Новичок «Урала» Карлос Страндберг, которого екатеринбуржцы арендовали у ЦСКА, поделился своими первыми впечатлениями.
Приехал в «Урал» с позитивными мыслями. Очень много слышал о команде. Я знаю, что «Урал» играет в красивый футбол и разделяет ту же философию, что и ЦСКА. Много хорошего слышал о главном тренере «Урала». Думаю, переход в екатеринбургский клуб – очень важный шаг в моей карьере», - сказал Страндберг.