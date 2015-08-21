Моутинью перейдет в «Арсенал», если «Монако» не попадет в групповой этап Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» готов приобрести полузащитника «Монако» Жоао Моутинью. Сообщается, что португалец собирается подать запрос о трансфере в том случае, если «Монако» не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне футболист отметился 4 голами и 6 результативными передачами в 37 матчах за монегасков.

Напомним, в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» потерпело гостевое поражение от «Валенсии» со счетом 1:3.