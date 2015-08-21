Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моутинью перейдет в «Арсенал», если «Монако» не попадет в групповой этап Лиги чемпионов

    Лондонский «Арсенал» готов приобрести полузащитника «Монако» Жоао Моутинью. Сообщается, что португалец собирается подать запрос о трансфере в том случае, если «Монако» не пройдет в групповой этап Лиги чемпионов.

    В прошлом сезоне футболист отметился 4 голами и 6 результативными передачами в 37 матчах за монегасков.

    Напомним, в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» потерпело гостевое поражение от «Валенсии» со счетом 1:3.

    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2015 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      arsen666 21 августа 2015, 22:39

      Алтидора бы лучше подписали... хороший нап, габаритный, и скорость неплохая...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 21 августа 2015, 19:24

      Его вроде заявить нельзя будет, если Монако вылетит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      EvilVoice > luke-c1 21 августа 2015, 20:24

      если бы он играл в групповом этапе - тогда нельзя было бы. а из квалификаций - можно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11