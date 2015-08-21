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    Ван Гаал: «Педро перешел бы к нам, если бы мы хотели приобрести его»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал переход нападающего "Барселоны" Педро в "Челси".

    "Думаю, если бы мы захотели купить Педро, у нас бы не было с этим проблем. В его контракте были прописаны отступные, это самый простой способ трансфера. Вы можете писать все, что угодно. У нас же нет возможности говорить все, о чем мы думаем. В этом вся разница. Педро подходит нам, но "МЮ" не был заинтересован в этом футболисте", - заявил ван Гаал в интервью.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.08.2015 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69

      Garri98 22 августа 2015, 00:42

      Если брать то молодого, или Звездного, а Пидро, пусть играет у голубых, .

      0
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      Рейтинг: +119

      nitto 21 августа 2015, 16:29

      Лицемер

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