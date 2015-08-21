Ван Гаал: «Педро перешел бы к нам, если бы мы хотели приобрести его»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал прокомментировал переход нападающего "Барселоны" Педро в "Челси".

"Думаю, если бы мы захотели купить Педро, у нас бы не было с этим проблем. В его контракте были прописаны отступные, это самый простой способ трансфера. Вы можете писать все, что угодно. У нас же нет возможности говорить все, о чем мы думаем. В этом вся разница. Педро подходит нам, но "МЮ" не был заинтересован в этом футболисте", - заявил ван Гаал в интервью.