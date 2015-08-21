Видеотрансляция матча «Терек» - «Динамо» - на «Бомбардире»

«Терек» и «Динамо» преследуют сейчас разные цели, но задачу одержать победу в конкретном матче никто не отменял. Грозненцы штампуют ничьи, которых набралось уже четыре в пяти матчах, но заработать первые полновесные три очка подопечным Рахимова не удается. Проблемы же москвичей всем известны, в «Динамо» строится практически новая команда, а каждую неделю приходят известия, о том, что команду покинул очередной легионер. Посмотрим, как динамовская молодежь сумеет проявить себя в негостеприимном Грозном, где москвичи в последние два сезона не забивали.

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будетвести текстовую трансляцию матча «Терек» - «Динамо». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!