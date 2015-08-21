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    Видеотрансляция матча «Терек» - «Динамо» - на «Бомбардире»

    «Терек» и «Динамо» преследуют сейчас разные цели, но задачу одержать победу в конкретном матче никто не отменял. Грозненцы штампуют ничьи, которых набралось уже четыре в пяти матчах, но заработать первые полновесные три очка подопечным Рахимова не удается. Проблемы же москвичей всем известны, в «Динамо» строится практически новая команда, а каждую неделю приходят известия, о том, что команду покинул очередной легионер. Посмотрим, как динамовская молодежь сумеет проявить себя в негостеприимном Грозном, где москвичи в последние два сезона не забивали.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будетвести текстовую трансляцию матча «Терек» - «Динамо». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!

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    21.08.2015 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      Faith 21 августа 2015, 21:36

      Пишут видео трансляция нет ни какой трансляции что за х.н.я.

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Faith 21 августа 2015, 21:52

      Почему нет? Все есть. В онлайне во вкладке "видео".

      0
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      Рейтинг: +11

      Князь Дишнинский 21 августа 2015, 19:54

      Я сопку пошел.

      0
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      Рейтинг: +15

      андрбай 21 августа 2015, 19:39

      а видео трансляция будет?

      0
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