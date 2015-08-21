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    • Видеотрансляция матча «Терек» – «Динамо» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Терек» – «Динамо» – на «Бомбардире»

    «Терек» и «Динамо» преследуют сейчас разные цели, но задачу одержать победу в конкретном матче никто не отменял. Грозненцы штампуют ничьи, которых набралось уже четыре в пяти матчах, но заработать первые полновесные три очка подопечным Рахимова не удается. Проблемы же москвичей всем известны, в «Динамо» строится практически новая команда, а каждую неделю приходят известия, о том, что команду покинул очередной легионер. Посмотрим, как динамовская молодежь сумеет проявить себя в негостеприимном Грозном, где москвичи в последние два сезона не забивали.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будетвести текстовую трансляцию матча «Терек» – «Динамо». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!

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    21.08.2015 16:30
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    Комментарии (5)
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    андрбай
    1440175156
    а видео трансляция будет?
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    Князь Дишнинский
    1440176071
    Я сопку пошел.
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    Faith
    1440182176
    Пишут видео трансляция нет ни какой трансляции что за х.н.я.
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    ologreds
    1694997350
    numo439732
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