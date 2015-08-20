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    «Барселона» не будет искать замену Педро

    «Барселона» не планирует приобретать игрока на замену нападающему Педро Родригесу, который должен перейти в «Челси». Сумма трансфера, который должен быть официально оформлен в ближайшее время, оценивается в 28 миллионов евро.

    Клуб планирует предоставлять больше игрового времени своим молодым игрокам в лице Мунира Эль-Хаддади и Сандро Рамиреса.

    Напомним, в данный момент действует запрет со стороны ФИФА, запрещающий каталонцам заявлять новых игроков вплоть до открытия зимнего трансферного окна. Таким образом, новички «Барселоны» Алейш Видаль и Арда Туран не появятся на поле раньше января.

    Источник: Sport.es

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    20.08.2015 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 20 августа 2015, 14:42

      про МЮ говорили, а тут Челси нарисовался

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