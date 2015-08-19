«Спартак» и ЦСКА оштрафованы по итогам дерби

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что минувший тур российской Премьер-лиги прошел очень дисциплинированно, и заседание комитета заняло рекордное для сезона время – чуть больше часа. Серьезных нарушений замечено не было, но без штрафов не обошлось.

«Спартак» и ЦСКА получили штрафы по 100 тысяч рублей за использование пиротехники болельщиками. Помимо этого красно-белые оштрафованы на 20 тысяч рублей за нецензурное скандирование, так как это второе подобное нарушение со стороны их фанатов. Армейцы провинились уже в 4-й раз, поэтому оштрафованы на 40 тысяч, сообщает источник.

