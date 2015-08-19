«Ювентус» выбирает между Мхитаряном и Васкесом

Туринский "Ювентус" принял решение отказаться от приобретения полузащитника "Шальке Юлиана Дракслера в пользу других игроков.

Так туринцы рассматривают кандидатуру полузащитника дортмундской "Боруссии" Генриха Мхитаряна, которого немецкий клуб может отпустить примерно за 20 миллионов евро. В этом сезоне 26-летний игрок отметился дублем в матче первого тура бундеслиги против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Также "Юве" может пополнится 26-летним полузащитником"Палермо" Франко Васкесом. Итальянский футболист аргентинского происхождения в прошлом сезоне забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач в 37 матчах Серии А.