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    Моуринью о замене Терри: «Я - единственный, кто выпускает Джона в каждом матче»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал замену Джона Терри в матче с «Манчестер Сити». На 46-й минуте встречи вместо капитана «аристократов» на поле вышел Курт Зума.

    «Не знаю, почему вы не спрашивали о Терри Виллаш-Боаша, Бенитеса и Ди Маттео, это у них он постоянно сидел на скамейке. Задавать мне такие вопросы не имеет смысла, «я — единственный, кто выпускает Джона в каждом матче». Я сделал Терри капитаном, помог вернуться на былой уровень после не самой удачной работы Джона с предыдущими тренерами.

    Да, Терри сел на скамейку, но он остался капитаном. Повязка — это всего лишь повязка. Джон не танцевал в раздевалке от радости после замены, но и никакой негативной реакции тоже не было», - сказал Моуринью.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2015 18:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 18 августа 2015, 07:23

      )) гыгыгы, два грязных другана скоро начнут ругатся?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Aza23becks 17 августа 2015, 19:26

      Зачем брать в кавычки слова внутри кавычек

      0
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