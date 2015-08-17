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    Бубнов: «Зенит» не показывает игру уровня Лиги чемпионов»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча «Зенит» - «Краснодар». Специалист признал, что не ожидал такого результата.

    "Зенит" удивил. Ведь питерцы знали, что "Краснодар" — непростая команда, что относиться к ней нужно очень серьезно, но в итоге на своем поле потеряли очки. Итог этой игры — если не сенсация, то по крайней мере большой сюрприз для всех. Не знаю даже, с чем это связано. Возможно, сине-бело-голубых расслабило то, что в последнее время краснодарцы не раз теряли очки.

    Однако Андре Виллаш-Боаш и состав в этом матче поменял. Судя по всему, от Кришито ему пришлось отказаться из-за лимита. Что касается Данни, то португальцу нужно давать практику, чтобы он набирал форму. Но в первом тайме, похоже, «Зенит» играл попросту не в оптимальном составе. В итоге, дав фору краснодарцам, питерцы потом не смогли переломить ход встречи.

    Теперь «Зенит» отпустил вперед ЦСКА. При этом питерцы не показали игру уровня Лиги чемпионов, к которой они сейчас готовятся, ведь матч с «Краснодаром» — это своеобразный тест. Это еще раз говорит о том, что проблемы в команде есть, и разговоры о появлении в «Зените» Кокорина и Портнягина ведутся не случайно", - сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.08.2015 13:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +365

      n272nm 17 августа 2015, 17:18

      "...разговоры о появлении в "Зените" Кокорина и Портнягина ведутся не случайно"(С) Эти два футболиста ничем не помогут Зениту в ЛЧ. И не удивительно, что Зенит не показывает игру уровня ЛЧ, если Боаш уже неоднократно объяснял, что при таком лимите Зенит будет бороться в ЛЧ за выступление в ЛЕ. Щас еще Кришито с Витцелем уйдут и привет. Как там говорят?!... Придется сосредоточится на внутреннем первенстве. Это я про другие клубы не говорю. Давно мы не плевались от выступления наших команд в Европе?! Ну, сейчас нам об этом напомнят. Портнягины и Кокорины со товарищи с российскими паспортами в ЛЧ покажут мега игру, мы все кровавыми слезами изойдемся.

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      Рейтинг: +3930

      Kollljan 17 августа 2015, 15:35

      А ЦСКА показывает игру уровня лиги чемпионов?

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 > Kollljan 17 августа 2015, 15:53

      За ЦСКА не стыдно в европе

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      Рейтинг: +365

      n272nm > AleXXX 88 17 августа 2015, 17:18

      Да ладно :)))))

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      Рейтинг: +71

      Agro1987 17 августа 2015, 15:33

      кокорин и портнягин придут, и исправят всю ситуацию. очнитесь, хватит хвалить своих игроков, все знают, что российские футболисты это не уровень игры, а тем более это не уровень лиги чемпионов, как бы всем этого не хотелось, но это так!!!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 17 августа 2015, 13:55

      БУБЕН ВСЕГДА ПРАВ!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 августа 2015, 13:46

      какая ЛЧ что там делать профуфукают все на свете опозорятся как всегда Зенит будет самая слабая команда в этой ЛЧ и я думаю все будут мечтать попасть к ним в группу

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      Рейтинг: +11

      MyLife1991 > Garrincha58 17 августа 2015, 14:03

      Как будто другие команды в евро кубка, представляющие Россию играют лучше Зенита

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      Рейтинг: +665

      Snerg 17 августа 2015, 13:37

      не трогать боаша! боашверим!

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