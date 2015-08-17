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    Бубнов: «Зенит» не показывает игру уровня Лиги чемпионов»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча «Зенит» – «Краснодар». Специалист признал, что не ожидал такого результата.

    «Зенит» удивил. Ведь питерцы знали, что «Краснодар» — непростая команда, что относиться к ней нужно очень серьезно, но в итоге на своем поле потеряли очки. Итог этой игры — если не сенсация, то по крайней мере большой сюрприз для всех. Не знаю даже, с чем это связано. Возможно, сине-бело-голубых расслабило то, что в последнее время краснодарцы не раз теряли очки.

    Однако Андре Виллаш-Боаш и состав в этом матче поменял. Судя по всему, от Кришито ему пришлось отказаться из-за лимита. Что касается Данни, то португальцу нужно давать практику, чтобы он набирал форму. Но в первом тайме, похоже, «Зенит» играл попросту не в оптимальном составе. В итоге, дав фору краснодарцам, питерцы потом не смогли переломить ход встречи.

    Теперь «Зенит» отпустил вперед ЦСКА. При этом питерцы не показали игру уровня Лиги чемпионов, к которой они сейчас готовятся, ведь матч с «Краснодаром» — это своеобразный тест. Это еще раз говорит о том, что проблемы в команде есть, и разговоры о появлении в «Зените» Кокорина и Портнягина ведутся не случайно», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.08.2015 13:22
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Snerg
    1439807849
    не трогать боаша! боашверим!
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    Garrincha58
    1439808418
    какая ЛЧ что там делать профуфукают все на свете опозорятся как всегда Зенит будет самая слабая команда в этой ЛЧ и я думаю все будут мечтать попасть к ним в группу
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    Krasnodar 123
    1439808926
    БУБЕН ВСЕГДА ПРАВ!
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    Agro1987
    1439814780
    кокорин и портнягин придут, и исправят всю ситуацию. очнитесь, хватит хвалить своих игроков, все знают, что российские футболисты это не уровень игры, а тем более это не уровень лиги чемпионов, как бы всем этого не хотелось, но это так!!!
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    Kollljan
    1439814927
    А ЦСКА показывает игру уровня лиги чемпионов?
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    n272nm
    1439821102
    "...разговоры о появлении в "Зените" Кокорина и Портнягина ведутся не случайно"(С) Эти два футболиста ничем не помогут Зениту в ЛЧ. И не удивительно, что Зенит не показывает игру уровня ЛЧ, если Боаш уже неоднократно объяснял, что при таком лимите Зенит будет бороться в ЛЧ за выступление в ЛЕ. Щас еще Кришито с Витцелем уйдут и привет. Как там говорят?!... Придется сосредоточится на внутреннем первенстве. Это я про другие клубы не говорю. Давно мы не плевались от выступления наших команд в Европе?! Ну, сейчас нам об этом напомнят. Портнягины и Кокорины со товарищи с российскими паспортами в ЛЧ покажут мега игру, мы все кровавыми слезами изойдемся.
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    ologreds
    1694997378
    numo439297
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