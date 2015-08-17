Бубнов: «Зенит» не показывает игру уровня Лиги чемпионов»

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча «Зенит» – «Краснодар». Специалист признал, что не ожидал такого результата.

«Зенит» удивил. Ведь питерцы знали, что «Краснодар» — непростая команда, что относиться к ней нужно очень серьезно, но в итоге на своем поле потеряли очки. Итог этой игры — если не сенсация, то по крайней мере большой сюрприз для всех. Не знаю даже, с чем это связано. Возможно, сине-бело-голубых расслабило то, что в последнее время краснодарцы не раз теряли очки.

Однако Андре Виллаш-Боаш и состав в этом матче поменял. Судя по всему, от Кришито ему пришлось отказаться из-за лимита. Что касается Данни, то португальцу нужно давать практику, чтобы он набирал форму. Но в первом тайме, похоже, «Зенит» играл попросту не в оптимальном составе. В итоге, дав фору краснодарцам, питерцы потом не смогли переломить ход встречи.

Теперь «Зенит» отпустил вперед ЦСКА. При этом питерцы не показали игру уровня Лиги чемпионов, к которой они сейчас готовятся, ведь матч с «Краснодаром» — это своеобразный тест. Это еще раз говорит о том, что проблемы в команде есть, и разговоры о появлении в «Зените» Кокорина и Портнягина ведутся не случайно», – сказал Бубнов.