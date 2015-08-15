РФПЛ. «Рубин» одержал первую победу в РФПЛ

В пятом туре чемпионата России «Рубин» играл в гостях с «Кубанью». Оба клуба начали сезон, мягко говоря, не очень удачно. Краснодарцы имели всего три очка после четырех туров, а у «Рубина» в графе набранных очков и вовсе красовался ноль.

Благодаря голу Карадениза на 32-ой минуте, который оказался победным, подопечные Рината Билялетдинова сумели набрать свои первые баллы в этом сезоне и сравнялись по этому показателю с «Кубанью».

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур.

«Кубань» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

«Кубань» (Краснодар): Беленов, Бугаев, Шуньч, Армаш, Шандао, Игнатьев (Лобкарев, 68), Тлисов, Рабиу, Мельгахеро, Ткачев (Аршавин, 46), Павлюченко (Хубулов, 64).

«Рубин» (Казань): Рыжиков, Набиуллин, Кверквелия, Кульмин, КАмболов, Карадениз (Кисляк, 90), Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 65), Билялетдинов (Батов, 67), Канунников.

Голы: 0:1 – Карадениз, 32.

Предупреждения: Аршавин, 64; Набиуллин, 87; Канунников, 88; Рабиу, 90+3.

Судья: Сергей Костевич