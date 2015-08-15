РФПЛ. «Рубин» одержал первую победу в РФПЛ

Наконец то наконец Рубин поймал Кубань за ко...ц, это так к слову, по игре было видно что казанцам победа была нужней...
В пятом туре чемпионата России «Рубин» играл в гостях с «Кубанью». Оба клуба начали сезон, мягко говоря, не очень удачно. Краснодарцы имели всего три очка после четырех туров, а у «Рубина» в графе набранных очков и вовсе красовался ноль.
Благодаря голу Карадениза на 32-ой минуте, который оказался победным, подопечные Рината Билялетдинова сумели набрать свои первые баллы в этом сезоне и сравнялись по этому показателю с «Кубанью».
Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур.
«Кубань» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча
«Кубань» (Краснодар): Беленов, Бугаев, Шуньч, Армаш, Шандао, Игнатьев (Лобкарев, 68), Тлисов, Рабиу, Мельгахеро, Ткачев (Аршавин, 46), Павлюченко (Хубулов, 64).
«Рубин» (Казань): Рыжиков, Набиуллин, Кверквелия, Кульмин, КАмболов, Карадениз (Кисляк, 90), Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 65), Билялетдинов (Батов, 67), Канунников.
Голы: 0:1 – Карадениз, 32.
Предупреждения: Аршавин, 64; Набиуллин, 87; Канунников, 88; Рабиу, 90+3.
Судья: Сергей Костевич