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    РФПЛ. «Рубин» одержал первую победу в РФПЛ

    В пятом туре чемпионата России «Рубин» играл в гостях с «Кубанью». Оба клуба начали сезон, мягко говоря, не очень удачно. Краснодарцы имели всего три очка после четырех туров, а у «Рубина» в графе набранных очков и вовсе красовался ноль.

    Благодаря голу Карадениза на 32-ой минуте, который оказался победным, подопечные Рината Билялетдинова сумели набрать свои первые баллы в этом сезоне и сравнялись по этому показателю с «Кубанью».

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур.

    «Кубань» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    «Кубань» (Краснодар): Беленов, Бугаев, Шуньч, Армаш, Шандао, Игнатьев (Лобкарев, 68), Тлисов, Рабиу, Мельгахеро, Ткачев (Аршавин, 46), Павлюченко (Хубулов, 64).

    «Рубин» (Казань): Рыжиков, Набиуллин, Кверквелия, Кульмин, КАмболов, Карадениз (Кисляк, 90), Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 65), Билялетдинов (Батов, 67), Канунников.

    Голы: 0:1 – Карадениз, 32.

    Предупреждения: Аршавин, 64; Набиуллин, 87; Канунников, 88; Рабиу, 90+3.

    Судья: Сергей Костевич

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 23:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 16 августа 2015, 17:03

      Наконец то наконец Рубин поймал Кубань за ко...ц, это так к слову, по игре было видно что казанцам победа была нужней...

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      Рейтинг: +11

      Т О Р П Е Д О 16 августа 2015, 14:03

      Молодцы с победой

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 16 августа 2015, 10:36

      наконец-то

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 августа 2015, 05:55

      Это самое дурное начало Рубина, просто жесть, ну теперь после победы должны завестись. Это же Рубин - гроза испанских грандов, теперь попрет.

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      Рейтинг: +12

      XLM 16 августа 2015, 02:29

      Наконец-то! С заслуженной победой вас рубиновые болелы!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > XLM 16 августа 2015, 05:50

      Дождались!

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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 15 августа 2015, 23:36

      Ну что-ж,с победой. Начало оно такое смешное- 3 очка, разница 1-7, а место 11-е. Вот оно как бывает...)

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > 2 ЗЛОДЕЯ 15 августа 2015, 23:59

      мы тоже в Самаре пока угараем , но долго тли смеяться и нам и вам ?

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 15 августа 2015, 23:36

      С ПОЧИНОМ!!! ждем разгрома недо зенитовцев.они счас мягкие и пушистые.Только ДЗЮБА выделяется очень!!!...маской на лице

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 16 августа 2015, 00:01

      а тебе не говорили, что сор из избы отсюда выносят, почему ты тут до сих пор, недо?

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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 15 августа 2015, 23:31

      Рубин с победой.а игра нашей команды не о чем.тренер отстой,команда идет на дно.извините накипело

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > Ganymed1 16 августа 2015, 00:04

      Стоп, а как тренер отстой в прошлом сезоне вас в еврокубки почти вывел а????, вот наглецы татары













































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      Рейтинг: +97

      Alex2712 > Ganymed1 16 августа 2015, 00:05

      в Самаре тренер тоже делает, что и у вас, видно, что толковый, зачем хаять почём зря!

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