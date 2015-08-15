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    РФПЛ. «Рубин» одержал первую победу в РФПЛ

    В пятом туре чемпионата России «Рубин» играл в гостях с «Кубанью». Оба клуба начали сезон, мягко говоря, не очень удачно. Краснодарцы имели всего три очка после четырех туров, а у «Рубина» в графе набранных очков и вовсе красовался ноль.

    Благодаря голу Карадениза на 32-ой минуте, который оказался победным, подопечные Рината Билялетдинова сумели набрать свои первые баллы в этом сезоне и сравнялись по этому показателю с «Кубанью».

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур.

    «Кубань» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    «Кубань» (Краснодар): Беленов, Бугаев, Шуньч, Армаш, Шандао, Игнатьев (Лобкарев, 68), Тлисов, Рабиу, Мельгахеро, Ткачев (Аршавин, 46), Павлюченко (Хубулов, 64).

    «Рубин» (Казань): Рыжиков, Набиуллин, Кверквелия, Кульмин, КАмболов, Карадениз (Кисляк, 90), Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 65), Билялетдинов (Батов, 67), Канунников.

    Голы: 0:1 – Карадениз, 32.

    Предупреждения: Аршавин, 64; Набиуллин, 87; Канунников, 88; Рабиу, 90+3.

    Судья: Сергей Костевич

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 23:28
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    Комментарии (14)
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    Ganymed1
    1439670713
    Рубин с победой.а игра нашей команды не о чем.тренер отстой,команда идет на дно.извините накипело
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    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1439670985
    С ПОЧИНОМ!!! ждем разгрома недо зенитовцев.они счас мягкие и пушистые.Только ДЗЮБА выделяется очень!!!...маской на лице
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    2 ЗЛОДЕЯ
    1439671003
    Ну что-ж,с победой. Начало оно такое смешное- 3 очка, разница 1-7, а место 11-е. Вот оно как бывает...)
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    XLM
    1439681343
    Наконец-то! С заслуженной победой вас рубиновые болелы!
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    Димон Алма-Ата
    1439693741
    Это самое дурное начало Рубина, просто жесть, ну теперь после победы должны завестись. Это же Рубин - гроза испанских грандов, теперь попрет.
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    AleXXX 88
    1439710571
    наконец-то
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    Т О Р П Е Д О
    1439723009
    Молодцы с победой
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    Телогрейка
    1439733794
    Наконец то наконец Рубин поймал Кубань за ко...ц, это так к слову, по игре было видно что казанцам победа была нужней...
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    ologreds
    1694997390
    numo439134
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