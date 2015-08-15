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    • Лига 1. «Лион» обыгрывает «Генгам», «Труа» и «Ницца» разошлись миром

    Лига 1. «Лион» обыгрывает «Генгам», «Труа» и «Ницца» разошлись миром

    Завершились пять встреч второго тура чемпионата Франции. «Лион» в гостях переиграл «Генгам» благодаря позднему голу Клаудио Бове. Отметим, что в составе гостей дебютировал экс-полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

    В остальных встречах «Ница» сыграла результативную ничью с «Труа», «Ренн» дома одолел с минимальным счетом «Монпелье», а «Кан» обыграл «Тулузу» также со счетом 1:0. Еще одна встреча закончилась вничью: «Анжер» и «Нант» голов не забили.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур.

    «Генгам» (Генгам) – «Лион» (Лион) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бове, 79.

    «Труа» (Труа) – «Ница» (Ница) – 3:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Жан, 3; 1:1 – Бен Арфа (с пенальти), 6; 1:2 – Плеа, 16; 1:3 – Ле Маршан, 42; 2:3 – Камю, 77; Шавьер, 90.

    Удаления: Мавинга, 31.

    «Ренн» (Ренн) – «Монпелье» (Мопелье) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гросицки, 86.

    «Кан» (Кан) – «Тулуза» (Тулуза) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Да Силва, 69.

    Удаления: Спахич, 90.

    «Нант» (Нант) – «Анжер» (Анжер) – 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 23:14
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