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    Вальверде: «Это был волшебный вечер на «Сан-Мамесе»

    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде, несмотря на крупную победу над «Барселоной» в первом домашнем матче со счетом 4:0, отметил, что исход противостояния за Суперкубок Испании нельзя считать предрешенным.

    «Это был впечатляющий результат, которого мало кто ожидал. Но в футболе такое случается, – цитирует AS Вальверде. – Счет привлекает особое внимание, поскольку необычно видеть «Барселону», пропустившую четыре мяча. Это был волшебный вечер на «Сан-Мамесе». Постараемся защитить этот результат. Мы не воспринимаем противостояние как выигранное или проигранное. Все знают, что нас ждет в ответном матче».

    Суперкубок Испании. «Атлетик» - «Барселона». Все голы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 10:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +92

      Morata29 15 августа 2015, 17:20

      Наказали Барселону и некоторых Пи(соблюдайте правила)ке за высокомерность. Баски красавцы, уважение и слава вся им в этом матче. Первый гол шикарен.
      "К чёрту Барселону, пусть они сидят и смотрят как Атлетико выигрывает заслуженно трофей."

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      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 15 августа 2015, 11:03

      Это был супер вечер !

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