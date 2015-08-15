Вальверде: «Это был волшебный вечер на «Сан-Мамесе»

Наказали Барселону и некоторых Пи(соблюдайте правила)ке за высокомерность. Баски красавцы, уважение и слава вся им в этом матче. Первый гол шикарен.
"К чёрту Барселону, пусть они сидят и смотрят как Атлетико выигрывает заслуженно трофей."
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде, несмотря на крупную победу над «Барселоной» в первом домашнем матче со счетом 4:0, отметил, что исход противостояния за Суперкубок Испании нельзя считать предрешенным.
«Это был впечатляющий результат, которого мало кто ожидал. Но в футболе такое случается, – цитирует AS Вальверде. – Счет привлекает особое внимание, поскольку необычно видеть «Барселону», пропустившую четыре мяча. Это был волшебный вечер на «Сан-Мамесе». Постараемся защитить этот результат. Мы не воспринимаем противостояние как выигранное или проигранное. Все знают, что нас ждет в ответном матче».