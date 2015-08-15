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    Суперкубок Испании. «Атлетик» разгромил «Барселону»

    Первый поединок испанского Суперкубка состоялся в Бильбао и принес более чем неожиданный результат.

    Первый гол в этом матче стал результатом ошибки тер Штегена: выйдя далеко из ворот, он головой выбил мяч прямо на Микеля, который из района центрального круга забросил его за шиворот вратарю – 1:0 на 13-ой минуте. Это был, пожалуй, единственный яркий момент первого тайма.

    А вот вторая половина получила повеселее. За полтайма «Атлетик», а точнее, Ариц Адурис умудрился трижды поразить ворота несчастного тер Штегена. В результате 4:0, и не совсем ясно, сможет ли «Барселона» на что-то рассчитывать в ответной встрече.

    Суперкубок Испании. Первый матч.

    «Атлетик» (Бильбао) – Барселона (Баоселона) 4:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    «Атлетик»: Ирайсос, Де Маркос, Ляпорт, Этчейта, Баленсиага, Сан Хосе, Эчебаррия, Эрасо (Гурпеги, 76), Сусаета (Боведа, 84), Сабин Мерино (Леке, 65), Адурис.

    «Барселона»: тер Штеген, Алвес, Педро (Рамирес, 70), Суарес, Месси, Рафинья (Иньеста, 52), Маскерано, Бартра, Серхи Роберто (Ракитич, 59), Адриано, Вермален.

    Голы: 1:0 – Сан Хосе, 13; 2:0 – Адуриц, 53; 3:0 – Адуриц, 62; 4:0 – Адуриц (с пенальти), 67.

    Предупреждения: Педро, 41; Этчейта, 72; Сусаета, 74; Маскерано, 80; Гурпеги, 88.

    Судья: Гонсалес Гонсалес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 00:57
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +13

      scooter67 15 августа 2015, 21:57

      Можно сослаться на жесткий график, но если так задуматься, то Барса второй матч подряд пропускает 4 мяча не от самых топовых клубов. Разница только в том, что в первом матче удалось и забить 5. Но вообще настораживает такая игра в обороне. Обычно Барса за полсезона в Примере столько пропускает, а тут - за 2 матча...

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 15 августа 2015, 14:17

      во всем виноват Вермален

      0
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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 15 августа 2015, 13:06

      бесит читать, как всякие тупые малолетние сосунки гонят на великие клубы и прекрасных игроков.

      0
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      Рейтинг: -6

      artturchik 15 августа 2015, 12:22

      ждем ответку и потом будем судить

      0
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      Рейтинг: +11

      techno 15 августа 2015, 11:31

      Так им и надо) молодцы баски)

      1
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      Рейтинг: +46

      Grabovsky 15 августа 2015, 11:27

      что то Барса по 4 штуки пропускает...

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      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 15 августа 2015, 11:00

      Атлетик деклассировал барселону .

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      Рейтинг: +22

      mayski 15 августа 2015, 10:52

      не удивлюсь, если у арбитра отца звали Гонсалес

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 15 августа 2015, 10:31

      Получили барсуки по самые помидоры!!!!!

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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 15 августа 2015, 09:44

      Если Барса не сможет отыграть в ответке 5:0, то это будет еще одна позорная страница в истории гранда, а ведь только недавно писали, что барса собрала рекордное количество трофеев...

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      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 > Телогрейка 15 августа 2015, 11:07

      Гранда ?

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      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 > Телогрейка 15 августа 2015, 11:10

      Грана ? что - то я не видел гранда .

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