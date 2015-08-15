Суперкубок Испании. «Атлетик» разгромил «Барселону»

Первый поединок испанского Суперкубка состоялся в Бильбао и принес более чем неожиданный результат.

Первый гол в этом матче стал результатом ошибки тер Штегена: выйдя далеко из ворот, он головой выбил мяч прямо на Микеля, который из района центрального круга забросил его за шиворот вратарю – 1:0 на 13-ой минуте. Это был, пожалуй, единственный яркий момент первого тайма.

А вот вторая половина получила повеселее. За полтайма «Атлетик», а точнее, Ариц Адурис умудрился трижды поразить ворота несчастного тер Штегена. В результате 4:0, и не совсем ясно, сможет ли «Барселона» на что-то рассчитывать в ответной встрече.

Суперкубок Испании. Первый матч.

«Атлетик» (Бильбао) – Барселона (Баоселона) 4:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

«Атлетик»: Ирайсос, Де Маркос, Ляпорт, Этчейта, Баленсиага, Сан Хосе, Эчебаррия, Эрасо (Гурпеги, 76), Сусаета (Боведа, 84), Сабин Мерино (Леке, 65), Адурис.

«Барселона»: тер Штеген, Алвес, Педро (Рамирес, 70), Суарес, Месси, Рафинья (Иньеста, 52), Маскерано, Бартра, Серхи Роберто (Ракитич, 59), Адриано, Вермален.

Голы: 1:0 – Сан Хосе, 13; 2:0 – Адуриц, 53; 3:0 – Адуриц, 62; 4:0 – Адуриц (с пенальти), 67.

Предупреждения: Педро, 41; Этчейта, 72; Сусаета, 74; Маскерано, 80; Гурпеги, 88.

Судья: Гонсалес Гонсалес.