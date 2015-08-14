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    Видеотрансляция матча «Амкар» - «Анжи» - на «Бомбардире»

    "Амкар" и "Анжи" разделяют в таблице шесть очков, при этом гости все свои встречи в чемпионате проиграли. Пермяков называют «домашней командой», но сегодня вряд ли можно говорить, что «Амкар» является безусловным фаворитом встречи. Матчи против ЦСКА и «Динамо» показали силу махачкалинской команды, которая постарается сегодня набрать свои первые очки в чемпионате.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Амкар" -"Анжи". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2015 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 14 августа 2015, 17:01

      Победы Анжи!!! Надеюсь сегодня заработают победные три очка!

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      Рейтинг: +7

      Temirayl05 14 августа 2015, 12:44

      Удачи АНЖИ!!!

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