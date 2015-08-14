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    «Гамбург» отказался от Халиловича из-за условий «Барселоны»

    Молодому таланту «Барселоны» Алену Халиловичу придется подождать, пока найдется клуб, который согласится выполнить требования каталонцев.

    «Гамбург» был заинтересован в аренде атакующего полузащитника, однако официально объявил о своем отказе от сделки. Причиной стало требование «Барселоны» выпустить молодого футболиста на поле в 60 процентов матчей сезона. Немецкий клуб не смог этого гарантировать.

    Сам Халилович не хочет провести сезон во второй команде «Барселоны» и надеется на предложения от других клубов.

    Источник: Football

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    14.08.2015 00:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 14 августа 2015, 08:32

      Ну не смогли - хрен с вами, сидите без игрока.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 14 августа 2015, 00:38

      А Барса-то молодец!

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