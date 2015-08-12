«Рубин» намерен перенести матч против «Зенита»

«Рубин» хочет перенести игру 6-го тура чемпионата России с «Зенитом» на понедельник 24 августа. Казанский клуб мотивирует свое желание участием в еврокубках.

20 августа в 4-ом отборочном раунде Лиги Европы команда Рината Билялетдинова должна будет сыграть с македонским клубом «Работнички», а уже на 23 число запланирован матч чемпионата с питерцами.

Напомним, что ранее, также в связи с участием в еврокубках, РФПЛ удовлетворила подобный запрос ЦСКА о переносе встречи с московским «Спартаком».