Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» намерен перенести матч против «Зенита»

    «Рубин» хочет перенести игру 6-го тура чемпионата России с «Зенитом» на понедельник 24 августа. Казанский клуб мотивирует свое желание участием в еврокубках.

    20 августа в 4-ом отборочном раунде Лиги Европы команда Рината Билялетдинова должна будет сыграть с македонским клубом «Работнички», а уже на 23 число запланирован матч чемпионата с питерцами.

    Напомним, что ранее, также в связи с участием в еврокубках, РФПЛ удовлетворила подобный запрос ЦСКА о переносе встречи с московским «Спартаком».

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 13 августа 2015, 09:51

      Иди учи уроки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Zёnя 13 августа 2015, 07:45

      Если не перенесут, то будет шкандаль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 13 августа 2015, 02:00

      Кто такой Рубин, хоть и дважды чемпион, чтобы переносить игры? Вот, например, ЦСКА - дважды липовый чемпион. Второе место в прошедшем чемпионате украдено к Краснодара. Они вообще только на шестое - девятое место наиграли, а если пенальти левые вычесть, а это минимум восемнадцать очков (это только чисто левые пендали), так это прямой вылет в передив. А они имеют наглость переносить игры ради игр, незаслуженных ими, в ЛЧ. Совсем иудеи оборзели!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 12 августа 2015, 21:28

      Коням же можно...и класть на регламент. Даёшь анархию по полной !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      мясной отдел 12 августа 2015, 19:36

      Нет нет, что вы?! Перенос только для ЦСКА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      kostja62 12 августа 2015, 19:06

      итак все элементарно устроить справедливо- команда учаcтник еврокубков- просит перенести игру- за попадание в лигу чемпионов она получит фиксированную сумму(это касается ЦСКА)- Спартак конечно может согласится с переносом игры- но половаина суммы отходит Спартаку и так по аналогии и остальные переносы...в Лиге Европы Не знаю как там в этом сезоне- но если у Зенита есть желание разовраться с этой игрой- пишите и приезжайте- идеи есть- а если еще раз подумать- перед сезоном кажется ведь подписывали раньше календари...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +78

      Femax > kostja62 12 августа 2015, 21:42

      а что не всю сумму то отдать,а потом еще и сверху накинуть? а в случае победы в кубке еще и кубок поделить не надо? большего бреда я еще не слышал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Jack Frost 12 августа 2015, 18:34

      да какая Рубину разница, когда Зениту проигрывать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3930

      Kollljan 12 августа 2015, 18:18

      Вот с кабинетной руки ЦСКА теперь все кому не лень будут матчи переносить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > Kollljan 12 августа 2015, 18:39

      игра плюс перелёты!! в том что хотят перенести игру в этом нет ничего такого!!
      чё сидеть у монитора и хрень всякую писать большого ума не надо!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3930

      Kollljan > бомбардирушка 12 августа 2015, 20:23

      Игру и плюс переносы планируют заранее при составлении календаря. Его - календарь - затем утверждают на общем собрании. А потом, то, что утвердили, начинают кромсать как кому захочется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 августа 2015, 18:15

      Уважаю интересы участников еврокубков.

      Они радуют страну, они бьются на два фронта получая повышенную нагрузку плюс дополнительные перелёты, им гораздо труднее организовать полноценный тренировочный процесс.
      Следует в Регламенте прямо прописать, что обоснованные пожелания участников еврокубков имеют приоритет.
      -
      Надеюсь что и Зениту, как и остальным, в нужное время пойдёт навстречу.
      Пользоваться усталостью и неудобствами Рубина считаю недостойным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      salonik 12 августа 2015, 18:08

      Надеюсь в нашей безумной РПЛ пойдут на встречу казанцам. Понятно, что ЦСКА в ЛЧ - немного другой уровень, но если идти навстречу - то всем.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11