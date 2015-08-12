Де Хеа - в заявке «МЮ» на Лигу чемпионов

Стала известна заявка английского «Манчестер Юнайтед» на 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов, в котором манкунианцам будет противостоять бельгийский «Брюгге».

Отметим, что в список заявленных игроков попал испанский голкипер Давид Де Хеа, который близок к переходу в мадридский «Реал». По причине возможного скорого ухода 24-летний вратарь не был заявлен главным тренером «красных дьяволов» Луи ван Гаалом на первый тур английской Премьер-лиги и, как сообщалось, потерял возможность вернуться в ворота «МЮ» до момента закрытия трансферного окна.

Вратари: Давид Де Хеа, Андерс Линдегор, Серхо Ромеро, Сэм Джонстон.

Защитники: Антонио Валенсия, Фил Джонс, Маркос Рохо, Джонатан Эванс, Крис Смоллинг, Люк Шоу, Патрик Макнэйр, Маттео Дармиан, Тайлер Блэкетт.

Полузащитники: Аднан Янузай, Майкл Кэррик, Дэйли Блинд, Эшли Янг, Андер Эррера, Маруан Феллаини, Морган Шнейдерлин, Бастиан Швайнштайгер, Джесси Лингард, Андреас Перейра, Хуан Мата.

Нападающие: Мемфис Депай, Уэйн Руни, Хавьер Эрнандес, Джеймс Уилсон.