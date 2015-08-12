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    Манчини настаивает на приобретении Перишича

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини настаивает на приобретении игрока «Вольфсбурга» Ивана Перишича. Наставник «нерадзурри» встретился с президентом клуба Эриком Тохиром и попросил вмешаться в ход переговоров, поскольку руководство «Вольфсбурга» ранее дало понять, что не желает расставаться с футболистом.

    Ранее «Интер» предлагал за годичную аренду Перишича пять миллионов евро с правом последующего выкупом за 12 миллионов, однако немецкая сторона настаивает на сумме в 17 миллионов плюс три миллиона в качестве бонусов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    12.08.2015 11:26
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